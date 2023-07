Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,3%

La Borsa di Milano apre in rialzo con l'Indice Ftse Mib in progresso dello 0,33% a 28.801 punti in apertura. Pochi minuti di scambio e il listino si consolida con A2A che guadagna l'1,74% e Prysmian l'1,17%, restano arretrate Leonardo (-0,59%) e Iveco (-0,4%).