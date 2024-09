Avvio in rialzo, come nelle attese, per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib apre in rialzo dello 0,98% a quota 33.986 con il listino volatile. Campari non fa prezzo (+8% teorico) e Mfe, fuori dal principale, balza in rialzo del 2,8% (la azioni di categoria A, +1,8% le B) dopo i conti del semestre.