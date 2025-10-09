Giovedì 9 Ottobre 2025

Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni
Borsa: Milano apre a -0,08 con Ferrari, Unicredit e Leonardo

La Borsa di Milano apre in calo. Il primo Ftse Mib cede lo 0,08% a quota 43.450 punti. A pesare le vendite su Leonardo (-1,28%), Ferrari (-0,.79%) e dei bancari mentre il governo prevede in manovra un contributo concordato degli istituti. Unicredit cede l'1,18%, Pop. Sondrio lo 0,51%, Mediobanca lo 0,47%, Banco Bpm lo 0,27%. Su quest'ultima il Corriere della Sera e Mf riportano di un interesse per Banca d'Asti.

Sul versante opposto rimbalza Tim (+2,2%) e corrono Buzzi (+1,57%) e Stellantis (+1,34%).

