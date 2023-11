Borsa: Milano ancora positiva, brilla Nexi

Ancora una seduta con il segno più per la Borsa di Milano (Ftse Mib +0,74% a 28.644 punti). A brillare in particolare Nexi (+9,7%) per la conferma della guidance mentre un'altra società dei pagamenti, Adyen, ad Amsterdam vola (+37,8%) grazie ai risultati maggiori delle attese che rendono più raggiungibili gli obiettivi. In luce Bper (+4,69%) sulla scia dei conti, seguita da Azimut (+3,3%), Banco Bpm (+2,9%) e Fineco (+2,85%). Tra i titoli sotto la lente Tim guadagna lo 0,8% dopo la presentazione agli analisti dei conti mentre Snam segna un +1% in scia ai risultati. Vendite su Hera (-1,41%), Stellantis (-1,02%). Fuori dal paniere principale soffre Tod's (-4,3%) per il rallentamento delle vendite nel terzo trimestre. Corre invece Mfe grazie ai numeri sui ricavi pubblicitari di Mediaset: le azioni di categoria A guadagnano il 7,9%, le B il 7,7 per cento. Poco mossa Mondadori (-0,47%) all'indomani dei conti.