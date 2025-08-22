Venerdì 22 Agosto 2025

La storia a piccoli passi
Borsa: Milano allunga il passo (+0,6%), bene Mediobanca ed Mps
22 ago 2025
Borsa: Milano allunga il passo (+0,6%), bene Mediobanca ed Mps

Piazza Affari allunga il passo dopo il traguardo di metà seduta con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,62% a 43.278 punti. Il listino milanese è spinto da Mediobanca (+2,72%) e Montepaschi (+2,42%) all'indomani dello stop dei soci di Piazzetta Cuccia all'Ops su Banca Generali (+3,55%), che rimbalza dopo lo scivolone della vigilia.

Acquisti anche su Azimut (+1,8%), Stm (+1,65%) e Nexi (+1,45%), mentre prosegue la corsa di Leonardo (+1,4%), iniziata nella vigilia a seguito del nuovo attacco russo all'Ucraina. Bene anche Stellantis (+1,13%) e Intesa (+0,96%), mentre appare più cauta Unicredit (+0,42%). Poco mosse Bper (+0,28%) e Banco Bpm (+0,08%).

Pochi e contenuti i segni meno, limitati a Poste (-0,15%) e Pirelli (-0,14%). Prosegue la corsa di Brioschi (+2,74%) tra i titoli a minor capitalizzazione, all'indomani dello sgombero del centro sociale Leoncavallo da uno stabile di proprietà a Milano.

