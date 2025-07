Borsa: Milano allunga il passo (+1,5%), sprint di Iveco e Bper

Allunga il passo Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,5% a 41.340 punti, spinta da Iveco, che sale del 5,2%. Un balzo segnato dopo l'indiscrezione dell'agenzia Bloomberg di un imminente annuncio della cessione della divisione difesa (Idv) a Leonardo (+2,77%) e Rheinmetall (+2,62%). Prosegue invece il calo di Stellantis (-2%) dopo il rosso di 2,3 miliardi segnato nel primo trimestre. In luce Bper (+3,24%), Banco Bpm (+3%), Intesa (+2,54%) e Unicredit (+2,5%). Risale a 80 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sceso per la prima volta sotto tale soglia, che riporta il valore al settembre del 2008. In calo di 1,6 punti al 3,49% il rendimento annuo italiano e in rialzo di 0,1 punti al 2,69% quello tedesco.