Borsa: Milano accelera con le banche, bene Tim e Stellantis

La Borsa di Milano (+0,5%) accelera rispetto all'avvio di seduta, in linea con gli altri listini europei. A Piazza Affari scattano Stellantis e Tim (+3%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,21%. A Piazza Affari si mettono in mostra le banche con Unicredit (+2,2%) alle prese con l'Ops su Banco Bpm (+0,8%). Bene anche Intesa (+1,6%) e Bper (+1,1%). Sale Popolare di Sondrio (+0,8%) mentre è in controtendenza Mps (-0,1%). In fondo al listino Campari (-1,1%), dopo l'ottima performance della vigilia con la nomina del nuovo amministratore delegato. Seduta fiacca per Terna e Snam (-0,4%), Eni e Hera (-0,3%), Leonardo e Prysmian (-0,2%).