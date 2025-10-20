Borsa: Milano accelera (+1,2%), balzo di Popolare Sondrio e Bper

Piazza Affari accelera dopo quasi 3 ore di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dell'1,2% a 42.259 punti e quasi l'intero paniere in territorio positivo. Scende a 79,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,2 punti al 3,39% e quello tedesco di 1,2 punti al 2,59%. Sale di 2,54 punti il rendimento annuo francese al 3,38%, con un vantaggio di 0,3 punti base su quello italiano.

In luce Popolare Sondrio (+3,82%) e Bper (+3,7%), che insieme a Banco Bpm (+2,58%), Mps (+1,81%), Intesa (+1,78%), Unicredit (+1,59%) e Mediobanca (+1,1%) sono spinte dalla volontarietà del contributo sugli 'extraprofitti' previsto in manovra. Acquisti anche su Leonardo (+3,2%) e Fincantieri (+4,17%), insieme al resto del comparto della difesa in Europa. In luce anche Stm (+1,75%), in linea con i rivali europei, mentre si muovono in ordine sparso Iveco (+0,9%), Stellantis (+0,3%) e Ferrari (-0,56%).

Deboli Lottomatica (-1,29%) e Tim (-0,95%), fiacca invece Campari (-0,17%). Tra i titoli a minor capitalizzazione volano Netweek (+12,36%) e Mondo Tv (+6,45%), scivolano invece Eph (-5,67%) e Tesmec (-2,9%).