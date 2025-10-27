Borsa: Milano accelera (+0,75%), corrono Montepaschi e Unipol

Piazza Affari accelera dopo 3 ore di scambi, portando l'indice Ftse Mib (+0,75%) sopra quota 42.800 punti mentre scende a 77,5 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 0,6 punti al 3,4%, quello tedesco in progresso di 0,8 punti al 2,63% e quello francese in ribasso di 0,3 punti al 3,43%.

Prosegue la corsa solitaria di Mps (+3,83%) alla vigilia dell'assemblea di Mediobanca (+1,23%) che fa entrare nel vivo il nuovo corso di Piazzetta Cuccia dopo la scalata di Rocca Salimbeni. Acquisti anche su Unipol (+2,5%) e Bper (+2,1%), seguita da Unicredit (+1,88%), Intesa (+1,75%) e, più a distanza, Banco Bpm (+1,1%). Positive Generali (+1,37%) e Saipem (+0,95%), più caute invece Leonardo e Prysmian (+0,65% entrambe), invariata Eni con il greggio in calo.

Proseguono le difficoltà di Campari (-2,2%), in linea con i rivali europei, più caute invece Terna (-0,88%), Ferrari (-0,68%), Amplifon (-0,58%) e Stellantis (-0,45%). Si conferma brillante Fincantieri (+2,35%), mentre tra i titoli a minor capitalizzazione si segnalano i progressi di Eph (+11,54%), Maire (+5,2%) e della Lazio (+3,8%), vittoriosa sulla Juventus (-0,3%).