Borsa: Milano +2% guida il rimbalzo dell'Europa, rally di Mps

Piazza Affari guida il rimbalzo dell'Europa, mancato alla vigilia, e guadagna l'2% mentre futures Usa salgono di oltre l'1%. A far svanire la paura che ha colpito le Borse lunedì contribuiscono le dichiarazioni della Bank of Japan di non voler alzare i tassi e le attese di un taglio importante da parte della Fed, nell'ordine dello 0,5%, a settembre. L'effetto è che lo yen sul dollaro perde terreno mentre l'oro ritrova stabilità dopo 4 sedute in ribasso e il petrolio sale con le tensioni Iran-Israele. A Milano non si arresta il rally di Mps , promossa da Citi anche grazie all'aumento del payout (+6,4%)