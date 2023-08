Borsa: Milano (+1%) accelera con l'Europa in attesa prezzi Usa

Dopo una partenza positiva ma cauta, Piazza Affari accelera insieme alle altre Borse europee in attesa del dato dell'inflazione statunitense sul quale la Fed potrà basare le sue scelte. A Milano l'indice Ftse Mib cresce dell'1%, con solo Parigi (+1,2%) che fa meglio nel Vecchio continente. In crescita poco al di sotto del punto percentuale Francoforte e Madrid, mentre Londra resta fredda e sale dello 0,1%. Gli operatori si aspettano infatti minori impatti sulle scelte della Banca centrale inglese rispetto alla Bce dagli orientamenti che potrebbe prendere la Federal reserve. Tranquilli i titoli di Stato, con lo spread Italia-Germania che si muove attorno ai 162 punti base. In questo quadro, in Piazza Affari prosegue la corsa di Tim che ha toccato una crescita del 4% a 0,28 euro in attesa di novità sulla rete, con Moncler e il Banco Bpm in aumento di circa due punti percentuali. In generale ripresa le banche dopo gli aggiustamenti sull'imposta sugli extraprofitti, mentre si registra qualche vendita su Diasorin e Leonardo che scendono di mezzo punto percentuale.