Borsa: Milano (-0,7%) frena con l'Europa, spread a 149 punti

I mercati azionari del Vecchio continente non appaiono troppo convinti del rimbalzo dopo le ultime sedute pesantemente negative e frenano il tentativo di recupero dell'avvio: la Borsa peggiore è di qualche frazione quella di Milano che scende dello 0,7%, seguita da Parigi e Madrid in ribasso di circa mezzo punto percentuale, con Londra, Francoforte e Amsterdam che oscillano ancora sulla parità. In allargamento lo spread tra Btp e Bund a 149 punti base, con i future sull'avvio di Wall street che restano solo marginalmente positivi. Euro in calo dello 0,3% sul dollaro a quota 1,091. In un clima sempre molto nervoso, in Piazza Affari prosegue la corsa di Mps (+7%) dopo i conti e il nuovo piano, con Nexi che recupera il 2,6%. Vendite su Ferrari in ribasso di due punti percentuali e mezzo.