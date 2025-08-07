Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Autopsia Simona CinàTrump PutinDazi UsaPonte sullo StrettoOmicidio FoggiaMissili ipersonici
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: Milano +0,66% con Interpump in luce, giù Leonardo
7 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Borsa: Milano +0,66% con Interpump in luce, giù Leonardo

Borsa: Milano +0,66% con Interpump in luce, giù Leonardo

Bene gli industriali con Buzzi, Stellantis. Spread a 79 punti

Bene gli industriali con Buzzi, Stellantis. Spread a 79 punti

Bene gli industriali con Buzzi, Stellantis. Spread a 79 punti

Milano resta la più cauta tra le principali Borse europee. Il Ftse Mib sale dello 0,66% a dispetto di Francoforte che guadagna l'1,65% e Parigi l'1,25%.

Interpump resta la maglia rosa (+6,7%) dopo la conferma della guidance a valle della semestrale. Bene gli industriali con Buzzi (+5,9%), Prysmian (+3,7%) e Stellantis (+2,84%). Frenano il settore della difesa con i conti inferiori alle attese di Rheinmetall. Leonardo lascia sul terreno il 5,62%.

Le banche sono in ordine disperso. La migliore è Mediolanum (+2,2%) con l'evidenza della raccolta di luglio.

Lo spread tra Btp e Bund si conferma a 79 punti con il rendimento del decennale italiano piatto al 3,44%.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaLeonardo