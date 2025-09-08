Borsa: Milano +0,37% con Banco Bpm, la Francia non preoccupa

Milano (+0,37%) è in leggero rialzo al pari delle altre Borse europee non particolarmente allarmate dalla prospettiva della caduta del governo di Francois Bayrou che ha chiesto la fiducia. Parigi guadagna lo 0,24% mentre i rendimenti dei titoli di Stato francesi sono poco mossi al pari di quelli degli altri Paesi dell'eurozona.

Il miglior listino è Francoforte (+0,73%) anche perché la produzione industriale tedesca è salita per la prima volta da marzo.

A Piazza Affari svetta Banco Bpm (+1,87%) con l'ipotesi di un ritorno nel risiko dopo la rinuncia di Unicredit (+1,25%). Quest'ultima è aiutata dal rafforzamento di Morgan Stanley in Commerzbank (+1,3%) e ha inoltre siglato una partnership con Bnp Paribas per i servizi di custodia e con Fnz per la piattaforma di post-trading. Bene anche Bps e la sua nuova socia di controllo Bper in salita dell'1,65 e dell'1,52% rispettivamente. Allineate Mps e Mediobanca (entrambe di 0,6%) nell'ultimo giorno dell'opas.

Bene acquistate poi Saipem (+1,76%) e Leonardo (+1,42%).