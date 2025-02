La Borsa di Milano sale in rialzo dello 0,22% con Iveco (+2,45%) e Tenaris (+1,38%) mentre frenano il listino le banche. Bper cede il 2,17% a 6,23 euro e Popolare Sondrio il 3,94% a 9,39 euro riportando a premio l'offerta dell'istituto modenese. Tim che aveva iniziato la seduta con una fiammata riduce i guadagni allo 0,2% e Poste, dopo i rumors su un interesse per il gruppo di tlc, cede lo 0,55 per cento.