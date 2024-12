Borsa: l'Europa tiene, Wall Street contrastata, Milano +0,4%

Mantengono le posizioni i principali listini di borsa europei dopo l'avvio contrastato dei listini Usa. Milano guadagna lo 0,4% e Parigi lo 0,15%, mentre Francoforte, Londra le Parigi guadagnano lo 0,1%. Gira in negativo il greggio (Wti -0,75% a 69,76 dollari al barile) e si conferma debole il gas (-4% a 42,91 euro al MWh) per le temperature più miti previste nella prossima settimana. Risale a 111,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 9,5 punti al 3,28% e quello tedesco di 4,5 punti al 2,17%. Prosegue la corsa di Cucinelli (+7,43%), che nella vigilia ha alzato le stime sull'intero esercizio. La seguono a distanza Hugo Boss (+2,3%) e Richemont (+1,42%) mentre appare fiacca Moncler (-0,04%). Sotto i riflettori i bancari Bper (+4,59%) ed Mps (+1,92%). Seguono SocGen (+1,7%), Banco Bpm (+1,4%), Popolare Soindrio (+1,11%) e Unicredit (+1,05%). Più cauta Intesa (+0,7%). In rialzo tra gli automobilistici Bmw (+0,82%), seguita da Renault (+0,64%) e Stellantis (+0,53%) e Mercedes (+0,3%). Riducono il rialzo Bp (+1,05%), Shell (+0,6%), TotalEnergies (+0,45%) ed Eni (+0,1%).