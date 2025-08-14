Borsa: l'Europa tiene in attesa di Trump-Putin, Milano +0,7%

Giovedì 14 Agosto 2025

Leader Ue alla prova dell’unità

Pierfrancesco De Robertis
Leader Ue alla prova dell’unità
14 ago 2025
14 ago 2025
Debole Amsterdam con scivolone della società di pagamento Adyen

Mercati azionari del Vecchio continente sempre attorno alla parità in attesa del vertice in Alaska tra Trump e Putin sull'Ucraina.

La Borsa migliore resta di qualche frazione quella di Milano, che sale dello 0,7%, seguita da Madrid in rialzo dello 0,6%. In aumento dello 0,2% Parigi e Francoforte, piatta Londra, in calo dello 0,9% Amsterdam appesantita dallo scivolone del 17% della piattaforma di pagamento Adyen dopo stime di crescita deboli.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla attorno ai 77 punti punti base, con l'euro fiacco (-0,2%) contro il dollaro a quota 1,167. Bitcoin sotto i 122mila dollari dopo il picco a 124mila della notte.

In questo clima in Piazza Affari spicca Leonardo che sale del 2% in un momento di forti oscillazioni per il settore della Difesa. Bene anche Buzzi (+1,9%), con Generali che ha accelerato e cresce dell'1,4% fino a 34 euro. Calme le banche, in calo dello 0,3% Moncler.

