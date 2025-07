Tengono botta le principali borse europee in apertura della prima seduta della settimana in cui la Bce si riunisce per decidete sui tassi. Parigi guadagna lo 0,04% a 7.825 punti, Londra lo 0,06% a 8.997 punti e Francoforte lo 0,08% a 24.309 punti. Fiacca Madrid, in calo dello 0,04% a 13.987 punti.