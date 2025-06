Le Borse europee hanno terminato in calo alla vigilia della Fed che dovrebbe lasciare fermi i tassi. Si guarda piuttosto alle previsioni della banca centrale per capire come adeguerà la politica monetaria al nuovo scenario di dazi e guerre. Francoforte ha perso l'1,12%, Parigi lo 0,76% e Londra lo 0,46 per cento.