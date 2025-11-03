Borsa: l'Europa si muove cauta dopo Wall Street, Milano è piatta

Le Borse europee si muovono caute con l'avvio di Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di un quarto di punto con i tecnologici in evidenza. Francoforte resta la migliore con il Dax che sale dello 0,9%. Debole, invece, Parigi che cede lo 0,16%. Madrid guadagna lo 0,14% mentre Milano azzera il rialzo con il Ftse Mib a +0,09% con A2a (+6,3%) sempre sugli scudi spinta dalla raccomandazione 'overweight' di Morgan Stanley, i cui analisti scommettono sul potenziale di crescita legato ai nuovi data center previsti a Milano. Campari resta la maglia nera (-2,55%) dopo il sequestro di azioni per quasi 1,3 miliardi di euro in capo alla holding lussemburghese Lagfin. Poco mossa anche Londra (+0,09%).

Tra le materie prime cala il petrolio con il wti che cede lo 0,2% ed è a 60,9 dollari mentre il brent è a 64,6 dollari al barile. Sale invece il prezzo del gas (+1,8%) con i contratti Ttf a 31,3 euro al megawattora. Nei metalli preziosi l'oro si conferma sopra i 4mila dollari l'oncia. Fronte spread, il differenziale tra Btp Bund resta sotto quota 74 punti e sui minimi da dicembre 2010. Stabile al 3,39% il rendimento del decennale italiano contro il 3,43% degli Oat francesi.

Infine per i cambi l'euro è debole sul dollaro con il quale scambia a 1,1507.