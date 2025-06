Borsa: l'Europa si indebolisce, tiene solo Francoforte

Borse europee in flessione dopo l'avvio di Wall Street che, però, non risente della contrazione oltre le attese dell'economia Usa. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, è piatto con le vendite che interessano il tech mentre sono poco mossi i finanziari e crescono piano i titoli legati all'energia. Il gas perde oltre 2 punti percentuali, con i contratti Ttf che ad Amsterdam restano su quota 34,6 euro al megawattora. Il petrolio è in rialzo con il wti che sale dello 0,9% a 65,5 dollari mentre il brent è oltre i 68 dollari al barile (+0,75%).

L'euro resta sui massimi dal 2021 con la moneta unica che scambia a 1,1714 con il dollaro. Lo spread è stabile con il differenziale tra Btp e Bund a 89,5 punti base. Il rendimento del decennale italiano scende di 3 punti base al 3,44%.

Tra le singole Piazze Milano cede lo 0,47%, Madrid lo 0,04%, Parigi lo 0,15%. Tiene invece Francoforte (+0,32%), così come Londra (+0,3%).