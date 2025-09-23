Martedì 23 Settembre 2025
Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
23 set 2025
Borsa: l'Europa si consolida, Milano guadagna lo 0,47%

Le Borse europee salgono ulteriormente con Wall Street mentre la lente resta sull'intervento in serata di Powell sull'outlook economico.

Parigi resta la migliore con un rialzo dell'1%. Francoforte sale dello 0,44% e Milano dello 0,47%. A Piazza Affari in prima fila Moncler (+3,37%), Cucinelli (+3,34%) e Saipem (+3,31%). Mediobanca resta la peggiore (-4,66%) dopo il successo dell'opas oltre le aspettative di Mps (+1,23%). Sempre tra i bancari, vendite su Banco Bpm (-1,54%), al centro di scenari di risiko con il Credit Agricole e la stessa Siena. Tra gli altri titoli in negativo Leonardo (-1,7%) e Tim (-1,23%).

Borsa