Borsa: l'Europa serra le file, future Usa positivi, Milano +0,8%

Si stabilizzano le borse europee al traguardo di metà seduta, riducendo il divario tra chi scende e chi sale. La migliore è ancora Madrid (+0,95%), seguita da Milano (+0,82%), Parigi (+0,2%) e Francoforte (+0,1%). Fiacca Londra (-0,1%). Positivi i future Usa in assenza di dati macro, mentre gli operatori prendono le misure sui dazi, oggetto di un supplemento di trattativa con gli Usa.

Riduce la corsa l'oro (+0,36% a 3.385,08 dollari l'oncia), spinto nella mattinata dai dazi di Washington sui lingotti da 1 Kg. Risale il greggio (Wti +0,58% a 64,24 dollari al barile) insieme al gas (+0,54% a 33,13 euro al MWh) in vista dell'imminente incontro tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin.

Si mantiene sotto quota 79 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in progresso di 1,3 punti sotto al 3,44% e quello tedesco di 2 punti al 2,65%. Si rafforza il dollaro a 0,86 euro, mentre si mantiene stabile a 0,74 sterline.

Sotto pressione il comparto assicurativo dopo i conti trimestrali dei riassicuratori Munich Re (-6,91%) e Hannover Rueck (-4,62%), che inglobano le perdite legate alle calamità naturali in aumento nei primi 6 mesi dell'anno. Pesante anche Swiss Re (-3%) sulla piazza di Zurigo, mentre in Piazza Affari scivola Unipol (-3,14%) ed è fiacca Generali (-0,09%), che li ha diffusi due giorni fa.

Rimbalzano i produttori di semiconduttori Stm (+1,6%) e Infineon (+1,2%) insieme agli automobilistici Renault (+1,3%) Stellantis (+1%) e Mercedes (+0,67%). Brillante Pirelli (+1,5%), mentre azzera il rialzo Campari (+0,06%). Accelera Commerzbank (+3,51%) tra le banche, spinta dagli analisti di JpMorgan. Seguono Bbva (+2,58%), Credit Agricole (+2,2%), Banco Bpm (+1,51%), Unicredit (+1,4%) e Intesa (+1,05%). Più caute Mediobanca (+0,67%), Mps (+0,5%) e Popolare Sondrio (+0,3%).