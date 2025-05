Scivolone improvviso delle Borse europee sul rischio dazi Usa al 50% sull'Unione europea: tutti i listini sono improvvisamente caduti sotto una violenta corrente di vendite, con Milano che cede oltre il 2%. Praticamente sulla stessa linea Parigi, con gli altri mercati azionari in ribasso attorno al punto e mezzo percentuale. In calo anche Londra, che cede lo 0,9%. Spread Btp-Bund in rialzo a 103 punti base.