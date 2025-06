Borsa: l'Europa sale e attende Wall Street, Milano +0,1%

Le Borse europee sono positive mentre si guarda all'avvio di Wall Street dove i future sono in rialzo. I mercati guardano con grande attenzione alle prossime mosse sul fronte dei dazi, in vista del 9 luglio, quando scade la sospensione decisa da Donald Trump. Sul fronte valutario il dollaro continua a perdere terreno, con l'euro che sale a 1,1720 e la sterlina a 1,3743.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,3%. Bene Francoforte (+0,8%), Londra, Parigi e Madrid (+0,3%) e Milano (+0,1%). I principali listini sono sostenuti dal comparto della difesa (+1,9%), dopo l'accordo per aumentare le spese al 5%. Acquisti anche sul fronte delle utility (+0,7%), con il prezzo del gas che scende del 2,8% a 34,40 euro al megawattora.

Bene le banche (+0,4%) e le assicurazioni (+0,3%). Acquisti sul comparto dell'energia (+0,4%), con il petrolio in lieve rialzo. Il Wti guadagna lo 0,1% a 65 dollari al barile e il Brent si attesta a 67,75 dollari. Giornata negativa per le auto (-0,5%) e il lusso (-0,6%).

A Piazza Affari in luce Nexi (+2,9%) e Iveco (+2,4%). Avanza Tim (+1,9%), con un report degli analisti di Berenberg che vedono un miglioramento delle prospettive delle società di Tlc europee. Crescono Stm (+1,8%) e Leonardo (+1,7%). In calo Unipol e Moncler (-1,5%). Deboli le banche mentre si guarda alle operazioni di consolidamento. Mps (-1,4%) e Mediobanca (-1,1%), Bper (-1,2%) e Popolare Sondrio (-0,9%). Lo spread tra Btp e Bund scende a 89 punti, con il rendimento del decennale italiano in calo al 3,43 per cento.