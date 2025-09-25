Borsa: l'Europa riduce il calo Wall Street debole, Milano -0,4%

Riducono il calo le principali borse europee con i listini Usa piuttosto deboli (Dow Jones -0,45% e Nasdaq -1,1%). Pur con il balzo segnato dal Pil Usa (+3,8%) e con il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione, rimangono comunque le perplessità sui tassi a due giorni dall'intervento del presidente della Fed Jerome Powell, che ha indicato il rischio d'inflazione. Francoforte cede lo 0,9%, Parigi lo 0,6%, Milano e Madrid lo 0,4% e Londra lo 0,35%.

Si mantiene poco sotto gli 84 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,7 punti al 3,6% e quello tedesco di 1,3 punti al 2,76%. Migliora la situazione in Francia, con Parigi (3,59%) in sorpasso di 1 punto rispetto a Roma.

Proseguono le vendite sul comparto della difesa con Hensoldt (-2,1%), Rolls-Royce (-1,35%) e Leonardo (-0,95%). Deboli i bancari Mps (-1,4%), Mediobanca (-0,55%), Bper (-0,2%), Intesa (-0,15%) e Unicredit (-0,1%). Bene Banco Bpm (+0,8%) e soprattutto Commerzbank (+1,6%) al secondo rialzo consecutivo dopo l'annuncio del riacquisto di titoli per 1 miliardo di euro.