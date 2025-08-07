Giovedì 7 Agosto 2025

I sogni di Cartier in mostra

Stefano Marcheti
I sogni di Cartier in mostra
7 ago 2025
Borsa: l'Europa resta positiva dopo Wall street, Milano +0,8%

Debole Londra dopo voto contrastato per il taglio dei tassi

Mercati azionari del Vecchio continente in rialzo dopo l'avvio di Wall street. La Borsa migliore è quella di Francoforte che sale dell'1,7%, seguita da Amsterdam in crescita dell'1,2% e da Parigi (+1,1%).

In aumento dello 0,8% Milano e dello 0,7% Madrid, due listini che nei giorni scorsi hanno beneficiato della spinta dei titoli bancari. Solo Londra registra un segno negativo (-0,7%), appesantita dal voto complicato nel board della Banca centrale per il taglio dei tassi e dalle dichiarazioni successive che fanno pensare a una frenata nella politica di allentamento monetario.

Calmo l'euro contro il dollaro a quota 1,165. Lo spread Btp-Bund a 10 anni oscilla attorno ai 79 punti base con escursioni sotto questa soglia, ai minimi dall'aprile 2010.

Sul fronte dell'energia il gas scende dell'1% sotto i 33 euro al Megawattora, mentre il petrolio è piuttosto stabile poco sopra i 64 dollari al barile.

In questo clima, in Piazza Affari nel paniere a elevata capitalizzazione il titolo più acquistato è Interpump in rialzo dell'8% con la conferma della guidance, seguito da Buzzi che cresce del 5% e da Prysmian (+4%). Bene anche Stellantis (+3%), con Mediolanum e Unicredit che sono i gruppi bancari migliori della giornata in rialzo di due punti percentuali.

In calo del 6% a 46 euro Leonardo dopo lo scivolone di pari entità di Rheinmetall a Francoforte su conti peggiori delle stime.

