Borsa: l'Europa recupera con Wall Street, Francoforte +0,1%

L'avvio deciso di Wall Street, rinfrancata dal dato sui sussidi di disoccupazione americani, aiuta le Borse europee a ridurre le perdite della mattinata. Francoforte gira in positivo, con il Dax che sale dello 0,1%, mentre Londra e Milano limano i ribassi allo 0,5% e Parigi allo 0,4%. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione, inferiori alle attese, hanno contribuito a calmare le palpitazioni del mercato, dalla fine della scorsa settimana in ambasce per i timori di una recessione Usa. A New York il Nasdaq avanza dell'1,5%, il Dow Jones dell'1,3% e l'S&P 500 dello 0,7%. Deboli invece i titoli di Stato, che scontano il calo delle aspettative per un intervento deciso delle banche centrali sui tassi. Negli Usa i rendimenti dei Treasury decennali salgono di cinque punti base, a un passo dal 4%, mentre in Europa Btp e Bund sono poco mossi, con il rendimento delle obbligazioni italiane fermo al 3,69% e lo spread con il Bund che oscilla attorno ai 133 punti base. Sul listino milanese arrancano Erg (-2,4%), Fineco (-2,3%), Ferrari (-2%), Campari (-2%), Moncler (-1,9%) e Stm (-1,8%) mentre si muovono in controtendenza Nexi (+1,5%), A2A (+0,7%), Generali (+0,9%) e Unipol (+0,4%), con le due compagnie che domani pubblicheranno i risultati semestrali. Sul fronte energetico il petrolio è poco mosso, con il Wti in rialzo dello 0,3% a 75,43 dollari al barile, mentre il gas ha superato i 40 euro al megawattore per la prima volta quest'anno in scia ai timori che l'attacco ucraino in Russia possa avere ripercussioni sul gas russo diretto in Europa attraverso la stazione di Sudzha.