Borsa: l'Europa prosegue in rialzo con Wall Street, Milano +1,1%

Si confermano positivi i principali listini di borsa europei anche se al di sotto dei massimi raggiunti nella mattinata. A spingerli è l'accordo tra Usa e Giappone sui dazi, che lascia presagire una possibile replica con Bruxelles. La migliore è Parigi (+1,3%), seguita a ruota da Milano (+1,15%). Più caute Madrid (+0,9%), Francoforte (+0,7%) e Londra (+0,45%). A New York salgono sia il Dow Jones (+0,63%) sia il Nasdaq ( +0,16%) in piena stagione delle trimestrali.

Si porta sopra quota 0,85 euro il dollaro, che si assesta sotto le 0,74 sterline e scende a 146,53 yen. Debole l'oro (-0,2% a 3.416,14 dollari l'oncia), in calo a 83,4 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 0,9 punti al 3,44% e quello tedesco di 1,9 punti al 2,6%. Segno meno per il greggio (Wti -0,4% a 65,08 dollari al barile), mentre gira in calo il gas naturale (-0,38% a 32,99 euro al MWh), che si porta sotto la soglia dei 33 euro.

Corrono i titoli dell'auto, legati ai negoziati sui dazi, sulla scia di quanto già avvenuto a Tokyo. Stellantis guadagna il 6,59%, Porsche il 6,1%, Volkswagen il 5,85%, Mercedes il 5,47%), Bmw il 4,66%) e Renault il 2,8%. Più cauta Ferrari (+1,54%), meno legata alle tariffe commerciali con gli Usa. Vivace il settore farmaceutico con Lonza (+4,14%) dopo la trimestrale e le stime sull'intero esercizio. Seguono Astra Zeneca (+3,1%) e Roche (+2,6%). In ordine sparso il comparto della difesa, con Saab (+4,18%) brillante, Rheinmetall (+0,88%) positiva e Leonardo (+0,41%) poco mossa. Brillante invece Iveco (+5,68%) che si prepara a cedere le divisione difesa. In campo bancario effetto conti su Unicredit (+3,19%), vivace Mps (+3,1%), più caute Mediobanca (+1,32%), Intesa (+1%), Bper (+0,57%) e Popolare Sondrio (+0,21%). Pesante Banco Bpm (-2,37%) dopo il ritiro dellì'Ops di Unicredit.