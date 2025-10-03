Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: l'Europa procede cauta in attesa Ny, Milano +0,28%
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: l'Europa procede cauta in attesa Ny, Milano +0,28%

Borsa: l'Europa procede cauta in attesa Ny, Milano +0,28%

In calo l'oro, si indebolisce il petrolio, bene l'euro

In calo l'oro, si indebolisce il petrolio, bene l'euro

In calo l'oro, si indebolisce il petrolio, bene l'euro

Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela a metà seduta con l'indice d'area, lo Stoxx 600, che sale di mezzo punto mentre gli acquisti si concentrano su farmaceutici, l'energia e i finanziari. Wall Street è attesa positiva.

Sui listini del Vecchio Continente sono da registrare le prese di beneficio sui tecnologici dopo i rialzi della settimana. Tra le singole Piazze Madrid è la migliore con un +0,75% mentre Francoforte gira a -0,11%. Parigi è marginale a +0,1% e Milano registra un +0,28% con Tim in luce (+4,7%) con buone prospettive per Tim Enterprise. Gli analisti rivalutano modello di business e attese di redditività. Londra è positiva con il Ftse 100 che sale dello 0,54%.

Lo spread tra Btp e Bund oscilla e si riporta verso gli 82 punti mentre il rendimento del decennale italiano scende al 3,5% sugli stessi livelli dell'Oat francese.

Tra le materie prime, l'oro resta in calo e passa a 3.865 dollari l'oncia. Il petrolio va riducendo il rialzo con il wti a 60,6 dollari e il brent a 64,3 dollari al barile. Il gas è stabile a 35,5 euro al megawattora.

Infine per i cambi l'euro resta più forte del dollaro. La moneta unica passa di mano a 1,1740 sul biglietto verde.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Borsa