Borsa: l'Europa positiva nel finale con Wall Street, Milano +1%

Borse europee positive nel finale con i listini Usa in rialzo dopo i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione e sui prezzi alla produzione americani. Svetta Madrid (+1,15%) davanti a Milano (+1%), Francoforte (+0,83%), Parigi (+0,75%) e Londra (-0,05%). In rialzo a 77,6 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,3 punti al 3,48% e quello tedesco di 2,8 punti al 2,7%.

Sale il greggio (Wti +1,28% a 63,45 dollari al barile), cedono invece il gas (-1,04% a 32,27 euro al MWh), e l'oro (-0,52% a 3.337,34 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro a 85,81 centesimi e a 73,83 penny e si conferma debole il Bitcoin (-1,92% a 118.717 dollari).

Svetta Ferrari (+3,62%), spinta dagli analisti di Baptista Research, secondo i quali il titolo farà meglio del listino di riferimento (outperform). Più cauta Stellantis (+0,48%), mentre cede Renault (-0,25%).

Deboli i petroliferi Shell (-1,3%) e Bp (-1,15%), più cauti invece TotalEnergies ed Eni (-0,1% entrambi). Tra le banche corrono Bbva (+2,15%) e NatWest (+2%), spinta dagli analisti di William O' Neil, e Commerzbank (+1,95%). Più caute Intesa (1,45%), Unicredit (+0,75%), Mediobanca (+0,6%) e Banco Bpm (+0,46%). Deboli Popolare Sondrio (-0,8%) e Bper (-0,5), fiacca Mps (-0,17%).