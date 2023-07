Borsa: l'Europa migliora dopo l'inflazione Usa, Milano +1,2%

I mercati asiatici del Vecchio continente restano in chiaro rialzo con un lieve miglioramento dopo il dato dell'inflazione statunitense di giugno marginalmente più confortante delle attese, dati sui quali la Fed potrebbe impostare la sua prossima politica monetaria. Tonica la Borsa di Londra, che sale dell'1,4%, con Milano e Francoforte in crescita dell'1,2%, mentre Parigi segna un rialzo attorno al punto percentuale. Lo spread Btp-Bund è a quota 170 punti base contro i 175 dell'avvio. In Piazza Affari sempre molto bene Stm che sale di oltre il 4% dopo report positivi di Jefferies e Akros, con Pirelli e Prysmian in crescita di circa due punti percentuali. In calo dell'1% Saipem.