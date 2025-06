Borsa: l'Europa in rialzo con la difesa, dollaro in caduta

Le Borse europee proseguono in rialzo, in linea con l'andamento dei future di Wall Street. Dopo l'attenuarsi delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, l'attenzione torna sui dazi americani, in vista della scadenza del 9 luglio, data in cui scade la sospensione decisa da Donald Trump. In questo frangente il dollaro si indebolisce sulle principali valute, con l'euro che sale a 1,1732 e la sterlina a 1,3752.

L'indice stoxx 600 guadagna lo 0,2%. Bene Francoforte (+0,8%) e Madrid (+0,4%). Positive anche Londra e Parigi (+0,1%). I listini sono sostenuti dagli acquisti sulle utility (+0,7%), con il prezzo del gas che scende del 2% a 34,67 euro al megawattora. Tonica la difesa (+1,3%), mentre si guarda all'aumento della spesa dei singoli Paesi. Acquisti su banche (+0,3%) e assicurazioni (+0,4%).

Vendite sull'energia (-0,1%), con il prezzo del petrolio poco mosso. Il Wti scende dello 0,08% a 64,96 dollari al barile. Il Brent è stabile a 67,69 dollari. Sul fronte azionario è in calo il settore dell'auto (-0,6%) e i tecnologici (-0,3%).

In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 90 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,44% e quello tedesco al 2,54%. L'oro sale dello 0,7% a 3.348 dollari l'oncia.