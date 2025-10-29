Borsa: l'Europa guarda ai conti e alla Fed, oro sopra 4.000

Le Borse europee sono poco mosse dopo le prime contrattazioni in attesa delle indicazioni che darà stasera il presidente della Fed, Jerome Powell, a valle della riunione della banca centrale americana che dovrebbe tagliare nuovamente i tassi.

Londra sale dello 0,4%, Milano dello 0,2%, Francoforte è invariata e Parigi cede lo 0,1% mentre a New York i future segnano nuovi rialzi, in scia alla febbre per l'intelligenza artificiale, con Nvidia che potrebbe essere la prima società a superare i 5.000 miliardi di capitalizzazione.

In attesa, tra oggi e domani, dei conti di cinque megacap Usa (Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon), gli investitori continuano a restare focalizzati sulla stagione delle trimestrali. In Europa scivolano Moncler (+3,5) e Ubs (-1,4%), mentre avanzano Deutsche Bank (+1,5%) e Santander (+0,6%) e spiccano il volo Mercedes (+5,6%), grazie alla conferma dell'outlook e a risultati giudicati solidi dagli analisti, e Ayden (+10%), che mette a segno ricavi oltre le attese.

A Piazza Affari avanzano Fineco (+3,1%), Stellantis (+2,8%) e le banche con la Popolare di Sondrio (+2%), Bper (+1,6%) e Mps (+1,1%), a valle dell'assemblea che ha nominato il nuovo cda di Mediobanca (+0,4%). In controtendenza, invece, Leonardo (-1,7%), reduce dal collocamento del 9,4% di Avio (-2,9%), Amplifon (-0,7%), Azimut (-0,7%) e Unipol (-0,6%).

Poco mossi i titoli di Stato, con il rendimento del Btp fermo al 3,39% e lo spread con il Bund a 77 punti base, mentre non si arresta la discesa del petrolio, con il Wti sceso sotto i 60 dollari al barile (-0,3% a 59,9 dollari), e l'oro riaggancia quota 4.000 dopo le forti vendite delle scorse sedute (+2,4% a 4.020 dollari l'oncia).