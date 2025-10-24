Borsa: l'Europa gira in calo con future americani, Milano -0,26%

Le Borse europee hanno azzerato i guadagni iniziali e sono passate in negativo con la limatura dei futures americani in vista del dato sull'inflazione Usa. Gli indici pmi dell'eurozona sono risultati contrastati con l'indice dei responsabili agli acquisti nei servizi in Francia in frenata e quello tedesco invece in recupero.

Parigi cede lo 0,43% e Francoforte lo 0,17% mentre Londra oscilla sopra la parità (+0,1%). A Milano (-0,26%) la trimestrale e il miglioramento delle prospettive e del buyback spingono Eni ai massimi dal 2018 (+2,55%). Sul podio anche Bper (+1,41%) e Popolare di Sondrio al pari di Ferrari (entrambe +0,9%).

La vendite nell'ultima seduta della settimana colpiscono invece Unicredit (-1,2%), Enel e Unipol che segnano ribassi dell'1 per cento. Fuori dal gruppo dei big corre Ferragamo (+11,6%) per la trimestrale migliore delle previsioni.