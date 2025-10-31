Borsa: l'Europa frena nel finale con Wall Street, Milano -0,35%

Frenano nel finale le principali borse europee nonostante con gli indici Usa contrastati (Dow Jones -0,05% e Nasdaq +0,73%). Madrid cede lo 0,15%, Milano lo 0,35%, Londra e Parigi lo 0,5%, e Francoforte lo 0,7%.

Si stabilizza a 75 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di un punto al 3,38%, quello tedesco di 0,6 punti al 2,63% e quello francese in crescita di 0,2 punti al 3,42%.

Oscilla intorno alla parità il greggio (Wti +0,2% a 60,7 dollari al barile) a due giorni dall'incontro online degli 8 paesi membri di Opec+, che potrebbe decidere un rialzo della produzione. Debole il gas (-0,88% a 31,1 euro al MWh), favorito da temperature piuttosto miti in Europa, mentre sale l'oro (+0,58% a 4.007,5 dollari l'oncia) insieme al dollaro, che passa di mano a 86,68 centesimi, e 76,12 penny.

Deboli gli assicurativi sulla scia dei conti trimestrali del riassicuratore Scor (-12,72%) e di Mapfre (-4,51%). Cedono anche Axa (-4,25%), Munich Re (-2,1%) e Allianz (-2%) insieme a Unipol (-1,4%), più cauta invece Generali (-0,4%).

Tra i bancari cede Intesa (-2,65%) dopo i conti dei 9 mesi mentre corre SocGen (+2,87%), sull'onda lunga dei conti. Rialzi più contenuti per Unicredit (+1,11%), e Bper (+0,15%).

In Piazza Affari corrono Interpump (+4,4%), spinta dagli analisti di Equita, mentre Prysmian (+1,9%) rimbalza dopo lo scivolone del 4% della vigilia a seguito dei conti dei 9 mesi. Opposto l'andamento di Italgas (-1,89%), che aveva toccato nuovi massimi dopo i conti e l'aggiornamento al piano strategico.