Borsa: l'Europa è positiva in attesa di Nvidia, cauta Londra

Sono bene intonate le Borse europee. All'indomani dei timori per un'escalation nella guerra in Ucraina tutta l'attenzione è rivolta ai risultati di Nvidia: la società americana dei chip con la maggiore capitalizzazione al mondo diffonderà la trimestrale in serata. Londra è la più timida (+0,23%) mentre la sterlina si è rafforzata sulla scia dell'inflazione sopra le attese che fa pensare a una maggior prudenza della Bank of England a tagliare i tassi. Vanno un po' meglio Francoforte (+0,49%) e Parigi (+0,43%) e si mette in luce Madrid (+0,98%). A Milano, come del resto sul listino francese, Stm (-0,62%) limita i danni, dopo aver rinviato di tre anni dell'obiettivo dei 20 miliardi di ricavi, mentre è in corso il capital markets day del gruppo franco-italiano di microchip.