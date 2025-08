Borsa: l'Europa è positiva con Wall Street, Milano +0,25%

La minaccia di Trump di dazi al 35% se l'Europa non farà gli investimenti promessi non spaventa le Piazze del Vecchio Continente. Lo stoxx 600, l'indice d'area, guadagna mezzo punto con tech ed energia in luce senza grandi tensioni rispetto anche al deficit commerciale Usa. Francoforte sale dello 0,78%, Parigi dello 0,24% e Milano lo 0,25% con l'avvio in territorio positivo di Wall Street.

Lo spread è in saliscendi. il differenziale tra Btp e Bund si muove sui minimi sotto gli 80 punti. Mentre il rendimento del decennale italiano si appiattisce al 3,43%.

Sul fronte delle commodity il gas cede un marginale 0,3% con il prezzo che oscilla sopra quota 34 euro al megawattora. Giù, invece, il petrolio dopo Trump in un'intervista, ha detto che "se i prezzi dell'energia andranno giù" di altri 10 dollari al barile, "Putin cesserà di uccidere in Ucraina", tornando inoltre a minacciare sanzioni contro l'India per l'acquisto di petrolio russo. Il wti cede l'1,43% a 65,3 dollari al barile mentre il brent cala dell'1% a 68 dollari al barile.

Infine per i cambi, l'euro è debole sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1549 sul biglietto verde.