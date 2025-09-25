Borsa: l'Europa debole attende Wall Street, Milano -0,4%

Borse europee alla finestra in vista dell'avvio di Wall Street dove i future sono in calo. I principali listini del Vecchio continente si muovo in terreno negativo con gli investitori che attendono alcuni dati in arrivo dagli Stati Uniti, tra cui il Pil. Sul fronte valutario l'euro è stabile a 1,1742 sul dollaro.

L'indice Stoxx 600 cede lo 0,4%. Francoforte cede lo 0,6%, Parigi (-0,5%), Milano (-0,4%), Londra e Madrid (-0,2%). Seduta negativa per il comparto della difesa (-0,8%), male anche la farmaceutica (-0,7%) e le banche (-0,5%). In rialzo le utility (+0,5%), con il prezzo del gas che sale dell'1,4% a 32,37 euro al megawattora. Poco mossa l'energia (+0,08%), con il petrolio in calo. Il Wti scende dello 0,4% a 64,73 dollari al barile e il Brent si attesta a 69,15 dollari (-0,2%).

In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 83 punti, con il tasso del decennale italiano al 3,59% e quello tedesco al 2,76%. Praticamente allineati i rendimenti tra Italia e Francia.

A Piazza Affari brilla Saipem (+2,5%), dopo il via libera dell'assemblea alla fusione con Subsea 7. Bene anche Tim e Banco Bpm (+1,4%), quest'ultima con l'attivismo per una eventuale abbraccio con Credit Agricole Italia. Soffre il settore del lusso con Cucinelli che cede il 4,9% e Moncler (-1,8%). Vendite sulle banche dove Mps cede l'1,1%, Mediobanca (-0,6%), Bper (-0,5%) e Intesa (-0,4%). Fiacca Generali (-0,3%), alle prese con le vicende Natixis.