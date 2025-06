Borsa: l'Europa cresce con la schiarita sui dazi, Parigi +1,2%

I mercati azionari del Vecchio continente ampliano di qualche frazione i loro guadagni con le nuove speranze di una schiarita sui dazi tra Europa e Stati Uniti: bene il listino di Parigi che sale dell'1,2%, con Francoforte che oscilla attorno alla crescita di un punto percentuale.

Più caute le Borse di Amsterdam (+0,7%), Madrid (+0,6%) e Londra, che sale dello 0,4%, con Milano (+0,2%) in parte frenata anche dai dati deboli della fiducia dei consumatori italiani.

Euro sempre forte a quota 1,171 contro il dollaro, mentre lo spread Btp-Bund risale leggermente a 89 punti base, comunque sempre sui livelli minimi dal 2010.

Sul fronte dell'energia il gas rimane debole (-2% a 33,2 euro al Megawattora), con il petrolio che cresce di circa un punto percentuale a 65,8 dollari al barile.

In questo contesto, in Piazza Affari i titoli Ferrari e Prysmian salgono di oltre il 2%, con Mediobanca che ondeggia sulla parità a 19,5 euro dopo una partenza positiva con il piano al 2028. Debole invece Mps, che scende del 2,5% a quota sette euro. Scivolone per Amplifon, che cede il 6% sotto quota 20 euro.