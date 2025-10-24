Borsa: l'Europa contrastata dopo Wall Street, poco mossa Milano

Borse europee contrastate dopo l'avvio di Wall Street. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche e quelle commerciali, in particolare con le nuove sanzioni alla Russia. Dopo il dato dell'inflazione americana l'attenzione degli investitori si concentra sulle prossime mosse della Fed sulla politica monetaria. Sul fronte valutario il dollaro si rivaluta sull'euro e sulla sterlina.

Poco mosso l'indice d'area stoxx 600 (+0,06%). Si muovo in terreno positivo Londra e Francoforte (+0,1%), debole Parigi (-0,3%), poco mosse Madrid e Milano (-0,02%). I principali listino sono appesantiti dalle utility (-0,4%), con il prezzo del gas in calo dell'1,5% a 31,97 euro al megawattora. In calo anche l'energia (-0,2%), con il petrolio che sale. Il Wti guadagnalo 0,2% a 61,97 dollari al barile e il brent si attesta a 66,23 dollari (+0,3%).

A Piazza Affari brilla Eni (+2,6%), conti sopra le attese. Bene anche Lottomatica (+2,5%). Tra le banche positive Bper (+1,5%), Popolare Sondrio (+1,4%) e Mps (+0,6%). In flessione Unicredit (-1,6%), Seduta negativa anche per Saipem (-1,5%), Enel (-1,1%) e Moncler (-0,8%).