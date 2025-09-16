Lunedì 15 Settembre 2025

Scongiurare nuovi casi Biagi

Maurizio Sacconi
Scongiurare nuovi casi Biagi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele a GazaUcraina RussiaManovra 2025 stipendiKatia Buchicchio Miss Italia
Acquista il giornale
Ultima oraBorsa: l'Europa conferma il calo, future Usa contrastati
16 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Borsa: l'Europa conferma il calo, future Usa contrastati

Borsa: l'Europa conferma il calo, future Usa contrastati

Lente sulle mosse della Fed. L'oro sui massimi, bene l'euro

Lente sulle mosse della Fed. L'oro sui massimi, bene l'euro

Lente sulle mosse della Fed. L'oro sui massimi, bene l'euro

Le Borse europee si confermano a metà seduta in negativo mentre i future su Wall Street sono contrastati. Il mercato guarda alla Fed e al possibile taglio dei tassi, mentre non si allentano le tensioni geopolitiche con i raid su Gaza City da parte di Israele.

L'oro aggiorna il record a 3.699 dollari e punta i 3.700. L'euro continua ad apprezzarsi sul dollaro con la moneta unica che passa di mano a 1,1810 sul dollaro avvicinandosi ai massimi da quattro anni.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo Stoxx 600, cede un quarto di punto percentuale con i finanziari sotto vendita. Milano cede lo 0,4%, Francoforte lo 0,52%, Parigi è marginale a -0,08%. Madrid è la peggiore con un -0,8%. Londra frena a -0,2%.

Senza grande slancio i titoli di Stato con i rendimento del Btp a 10 anni al 3,47% poco sotto il 3,48% dell'Oat francese. Lo spread tra i due titoli è 1 punto mentre il differenziale con il bund è stabile poco sotto 78 punti.

Sul fronte delle materie prime sale il petrolio con il wti che guadagna lo 0,7% a 63,7 dollari. Il brent guadagna mezzo punto e si avvicina a 68 dollari al barile. Il gas recupera e si appiattisce sopra i 32 euro.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

BorsaGaza