Borsa: l'Europa conclude in chiaro aumento, Londra +1,8%

Mercati azionari del Vecchio continente tutti in forte rialzo dopo il dato dell'inflazione statunitense migliore delle attese, con la speranza che la Fed possa allentare la sua politica monetaria. La Borsa migliore è stata quella di Londra, che ha chiuso in rialzo dell'1,8%, seguita da Amsterdam, in aumento dell'1,6%. Bene anche Parigi (+1,5%) e Francoforte (+1,4%), con Madrid che è stato il listino più cauto, comunque in crescita finale dell'1,2%.