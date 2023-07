Borsa: l'Europa chiude senza direzione alla vigilia della Fed

Chiusura senza direzione per le Borse europee in un'altra seduta dominata dai conti trimestrali delle grandi società quotate e dall'attesa per le decisioni sui tassi dalle banche centrali a partire domani dalla Fed. Parigi ha segnato un calo dello 0,16% mentre Francoforte ha concluso col segno più (+0,13%) e poco meglio ha fatto Londra (+0,17%).