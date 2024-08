Le Borse europee chiudono in forte calo, in scia con Wall Street ed appesantite dal comparto bancario. Gli istituti di credito del Vecchio continente fanno i conti con l'ipotesi di una riduzione dei ricavi per effetto del taglio dei tassi da parte delle banche centrali. Si guarda anche alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Archiviano la seduta in rosso Francoforte (-2,3%), Parigi (-2,14%) e Londra (-1,01%).