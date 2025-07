Le Borse europee chiudono la seduta in ordine di sparso, con i listini che hanno recuperato terreno sul finale di seduta in scia al buon andamento di Wall Street e in attesa che entri nel vivo la stagione delle trimestrali. Parigi ha perso lo 0,31%, Londra è salita dello 0,23% e Francoforte dello 0,08%.