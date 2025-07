Chiusura in calo per le Borse europee mentre continua il flusso delle trimestrali e sul mercato scendono sotto il 50% le scommesse dei trader per un ulteriore taglio dei tassi da parte della Bce nella seconda parte dell'anno. Parigi ha terminato la seduta in calo dell'1,1%, Francoforte dello 0,81%, mentre Londra ha contenuto i cali allo 0,04%.