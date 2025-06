Le Borse europee chiudono in rialzo, in scia con Wall Street che tocca nuovi record. Sui mercati si registra un clima positivo con la schiarita sugli accordi per i dazi decisi dagli Stati Uniti. Resta alta l'attenzione per le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente.

Chiusura positiva per Parigi (+1,78%), Francoforte (+1,62%), Londra (+0,72%).