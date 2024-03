Borsa: l'Europa chiude in rialzo dopo la Bce sui tassi

Le Borse europee chiudono in rialzo dopo la decisione della Bce di lasciare i tassi invariati. Sotto i riflettori anche le parole della presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, sull'inflazione e sulla crescita. In lieve calo i rendimenti dei titoli di Stato con gli investitori che guardano ad un allentamento della politica monetaria da giugno. Seduta positiva per Parigi (+0,77%), Francoforte (+0,71%) e Londra (+0,17%).