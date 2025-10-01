Borsa: l'Europa chiude in rialzo e guarda agli Stati Uniti

Le Borse europee chiudono in netto rialzo, dopo i dati sul mercato del lavoro americani. Elementi all'attenzione della Fed per decidere le prossime mosse sulla politica monetaria. I listini del Vecchio continente hanno superato i timori legati allo shutdown in cui sono entrati gli Stati Uniti. In rialzo Londra (+1,12%), Francoforte (+0,98%) e Parigi (+0,9%).